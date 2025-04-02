Çankırı'da kaybolan 9 yaşındaki Ayaz'dan güzel haber

Ramazan Bayramı tatili için ailesiyle birlikte memleketi Çankırı’ya gelen 9 yaşındaki Ayaz Hamdi Kaya’dan sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra haber alınamadı.

Ailesi güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.



İl jandarma ve AFAD ekiplerine Kastamonu ve Ankara’dan destek ekipleri katıldı. 107 personelin görev aldığı arama-kurtarma çalışmalarında 2 dron ve 2 arama köpeği kullanıldı. Vatandaşların da destek verdiği çalışmalar sonucunda Kaya, kaybolduğu noktadan yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta, Kayı köyü yakınlarında bulundu.



Sağlık durumu iyi olan Kaya, kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.