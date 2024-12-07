Çankırı'da kaza: Kamyonet TIR dorsesine çarptı, 1 kişi yaralandı

Kaza, il merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, aynı istikamette seyir halinde olan tırın dorsesine çarptı.

Kazada kamyonette bulunan E.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan E.K., sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. E.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.