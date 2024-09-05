Çankırı'da kaza: Virajı alamayan otomobil takla attı

Çankırı'da virajı alamayan otomobilin takla atması sonucu kaza meydana geldi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Çankırı'da kaza: Virajı alamayan otomobil takla attı

Kaza, dün gece saatlerinde Kırkevler Mahallesi Kastamonu Caddesi hastane kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, E.N. idaresindeki  otomobil, sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araç içerisinde bulunan N.N. (56) ve M.M.N. (23) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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