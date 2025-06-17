Çankırı'da kıskançlık krizi: Erkek arkadaşının ofisini kurşunladı, intihara kalkıştı

Çankırı'da kıskançlık nedeniyle tartıştığı erkek arkadaşının ofisine silahla ateş eden T.P., daha sonra intihar girişiminde bulundu.

Çankırı'da kıskançlık krizi: Erkek arkadaşının ofisini kurşunladı, intihara kalkıştı

'da Z.K. ile kız arkadaşı T.P. arasında sebebiyle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Z.K.'nin ofisine giden T.P., iş yerinin kapısına silahla bir el ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Daha sonra silahla mahalle ortasında intihar girişiminde bulunan T.P., havaya ateş etti.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından etkisiz hale getirilen T.P., sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Çankırı'da kıskançlık krizi: Erkek arkadaşının ofisini kurşunladı, intihara kalkıştı - 1 Çankırı'da kıskançlık krizi sonrası erkek arkadaşının ofisine silahla ateş eden T.P.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Öte yandan Z.K.'nin ise kız arkadaşından şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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