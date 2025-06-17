Çankırı'da kıskançlık krizi: Erkek arkadaşının ofisini kurşunladı, intihara kalkıştı
Çankırı'da kıskançlık nedeniyle tartıştığı erkek arkadaşının ofisine silahla ateş eden T.P., daha sonra intihar girişiminde bulundu.
Çankırı'da Z.K. ile kız arkadaşı T.P. arasında kıskançlık sebebiyle tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından Z.K.'nin ofisine giden T.P., iş yerinin kapısına silahla bir el ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.
İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU
Daha sonra silahla mahalle ortasında intihar girişiminde bulunan T.P., havaya ateş etti.
Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından etkisiz hale getirilen T.P., sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.
ŞİKAYETÇİ OLMADI
Öte yandan Z.K.'nin ise kız arkadaşından şikayetçi olmadığı öğrenildi.
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