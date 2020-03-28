Çankırı'da kömür ocağında karbonmonoksitten etkilenen 4 işçiden 1'i öldü

İlçeye bağlı Ilısılık köyündeki kömür ocağında açığa çıkan karbonmonoksitten 4 işçi etkilendi.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Diğer işçilerin yardımıyla ocaktan çıkarılan işçiler, ambulanslarla Ilgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Karbonmonoksitten etkilenen işçilerden İbrahim Ağman (39), hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



AFAD ekiplerinin ocakta yaptığı incelemede, işçilerin karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirlendi.