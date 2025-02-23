Çankırıda korkutan otel yangını: Ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürüldü

Çankırı’da bulunan bir otelin çatı kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Çankırıda korkutan otel yangını: Ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürüldü

Olay, Abdulhalik Renda Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerindeki otelin çatı kısmında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, doğalgaz ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında otelin çatı kısmında maddi hasar meydana geldi.

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