Çankırı'da mercek bulutu görüldü

Çankırı semalarında mercek bulutu oluştu.



Gökyüzünde çok katmanlı oluşan mercek bulutu Ankara kara yolu Tüney köyü bölgesinde görüldü.



Birçok noktadan görülebilen mercek bulutları yaklaşık 20 dakika sonra kayboldu.

RÜZGAR DALGALANMASI



Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmaları sonucunda oluşuyor.



Mercek bulutlarının, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

