Çankırı'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Çankırı'da Ilgaz Dağı mevkisinde orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Çankırı'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Yangın, akşam saatlerinde Kastamonu- sınırında yer alan Dağı mevkisindeki ormanda çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevleri görenler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye orman, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına karadan müdahale başlattı. Ayrıca jandarma ekipleri, güvenlik önlemleri kapsamında bölgeye sivil araçların geçişine izin vermiyor

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