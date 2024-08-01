Çankırı'da orman yangını: 35 dekar alan zarar gördü

Çankırı'nın Bayramören ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 35 dekar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Çankırı'da orman yangını: 35 dekar alan zarar gördü

'nın Bayramören ilçesine bağlı Kavakköy'ün Karabük Mahallesi'nde bir evde yangın çıktığı, alevlerin ormanlık alana sıçradığı belirtildi.

Valilikten yapılan ve yangının ormana yayıldığı vurgulanan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Arazinin sarp kayalıktan oluşması ve yangına müdahaleye izin vermemesi nedeniyle yaklaşık 35 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü değerlendirilmektedir. Yangının meydana geldiği 2 katlı ahşap ev ve 100 adet arı kovanı zarar görmüştür. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamıştır. Meydana gelen yangın olayına Orman Bölge Müdürlüğü, il merkez ve ilçe belediye başkanlıkları itfaiyeleri, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, AFAD İl Müdürlüğü ekipleri ve bir adet helikopter ile müdahale edilmektedir."

Yangının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

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