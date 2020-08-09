Çankırı'da otomobil 150 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 6 yaralı

Çankırı Kalesi'nden inen yolda dün gece trafik kazası meydana geldi.



R. U. (35) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 150 metre yüksekten uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücünün yanı sıra B.N.G (11), B.B.G (34), A.C.G (1), M.B.U (13) ve C.S. yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Polis ekipleri de yolda ve araç üzerinde incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



