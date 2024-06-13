Çankırı'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Çankırı'da Ş.D. (19) idaresindeki 37 ER 910 plakalı otomobil, İstanbul-Samsun kara yolu Kurşunlu ilçesi Eskiahır köyü mevkisinde devrildi.



İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan ve yaralanan B.H. (19) ise ambulansla Kurşunlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Durumu ağır olan B.H, buradaki müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

