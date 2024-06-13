Çankırı'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Çankırı'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

'da Ş.D. (19) idaresindeki 37 ER 910 plakalı otomobil, İstanbul-Samsun kara yolu Kurşunlu ilçesi Eskiahır köyü mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan ve yaralanan B.H. (19) ise ambulansla Kurşunlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan B.H, buradaki müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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