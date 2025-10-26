Çankırı'da otomobil takla attı: Üç yaralı

Çankırı'da takla atan otomobilde üç kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.B. (40) yönetimindeki 34 CFA 240 plakalı otomobil, Çerkeş ilçesinde D-100 kara yolu tekstil kavşağında yoldan çıkarak takla attı.



Kazada, sürücü ile araçtaki S.O. (43) ve M.O. (40) yaralandı.



Sağlık ekiplerince Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradan Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.