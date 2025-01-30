Çankırı'da şap paniği: Hayvan pazarları kapatıldı

Çankırı'da görülen şap hastalığı nedeniyle kentteki hayvan pazarları tedbiren kapatıldı.

Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, son dönemde Çankırı ve çevre illerde şap hastalığının görülmesi nedeniyle çeşitli tedbirler alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu çerçevede, 28 Ocak 2025 tarih ve 2025/02 sayılı karar doğrultusunda, Çankırı il merkezi ve tüm ilçelerde bulunan hayvan pazarlarının, 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar tedbiren kapatılmasına karar verilmiştir. Şap hastalığı; özellikle çift tırnaklı hayvanlar arasında hızla yayılan ve hayvancılık sektörü üzerinde ciddi ekonomik kayıplara yol açabilen bir hastalık olup, alınan bu tedbirler, hem hayvan sağlığının korunması hem de ekonomik zararların önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Vatandaşların şap hastalığı ile ilgili mücadelede alınan kararlara hassasiyetle uymaları, hayvan hareketlerinde dikkatli olmaları ve olası şüpheli durumları en kısa sürede il/ilçe müdürlüklerimize bildirmeleri gerekmektedir.

Alınan tedbirler geçici olup, hastalığın yayılımının önlenmesiyle birlikte hayvan pazarları yeniden hizmete açılacaktır."