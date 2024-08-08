Çankırı'da sıcak hava bunalttı! "Çarşıya, pazara çıkılmıyor"

Termometrelerin 30 derecenin üzerine çıktığı Çankırı'da sıcak hava vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar 1,5 litrelik su şişeleri ile dışarı çıkarken, bazı vatandaşlar ise kafasına su dökerek serinledi.

Çankırı'da sıcak hava bunalttı! "Çarşıya, pazara çıkılmıyor"

Çankırı'da hava sıcaklığı 30 derecenin üzerine çıktı. Kentte mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklığı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kentte yaşayan vatandaşlar soğuk su içerek serinlemeye çalıştı. 1,5 litrelik su şişeleri ile gezerken bazı vatandaşlar ise kafalarına soğuk su dökerek serinledi.

Sıcak havanın sağlıklarına zarar vermesinden korktuklarını söyleyen vatandaşlar, sıcak hava sebebiyle dışarı çıkamadıklarını söyledi.

"MEMLEKET YANIYOR"

Yaşlıların sıcak sebebiyle evden çıkamadığını belirten İsmail Çömlekci isimli vatandaş, “Çankırı çok sıcak. Soğuk su aldım 2 dakika sonra sıcacık oldu, içemiyorum. Memleket yanıyor, suyu tepemizden mi dökelim ne yapalım? Çarşıya, pazara çıkılmıyor. Yaşlılarımız evden çıkamıyor, çıkanlarda hasta oluyor” dedi.

“SICAKLIK ÇOK FAZLA BUNALTICI DURUMDA”

Sıcak havadan bunaldığını söyleyen Burak Kaya ise “Hava sıcaklıkları Çankırı'da fazlasıyla artmaya başladı. İnsanları çok daraltıyor, gölgelik yerler arıyoruz. İnsanlar güneşten kaçacak yer arıyor. Çankırı'nın havası aslında bu kadar bunaltıcı değildi ama son yıllarda küresel ısınmanın da etkisiyle birlikte sokaklarda yürümek dahi çok zorlaştı. Sıcaklık çok fazla bunaltıcı durumda. İşimiz gereği dışarda olduğumuz saatlerde de yüksek sıcaklardan dolayı kaçacak gölgelik yerler arıyoruz. Çocukların ve yaşlıların bu sıcaklıklarda dışarıda olmasının sağlıklarına zarar verebileceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Bir an önce kış mevsiminin gelmesini istediğini ifade eden Berkay Tozlu da, “Soğuk su alıyorum 2 dakika sonra su sıcaklaşıyor. Gölgelik alanlara gidiyoruz, gölgeler bile sıcak. Dışarı da rüzgar esiyor ama hiçbir faydası olmuyor. Sıcak rüzgarlar esiyor, iyice bunaltıyor. Bu sıcaklardan çok bunaldım, umarım artık kış gelir” şeklinde konuştu.

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