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Çankırı'da toprak kayması: 6 ev tahliye edildi

Çankırı'da toprak kayması nedeniyle bir araç garajı yıkıldı. Bölgede risk altındaki 6 ev tahliye edildi.

Haberler - DHA 26.03.2022 - 08:04

Çankırı'da toprak kayması: 6 ev tahliye edildi

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'nın Çerkeş ilçesinde heyelan riskiyle 6 ev tahliye edildi.

Akhasan köyünde, Turan Ç.'nin yazlık olarak kullandığı evin bulunduğu alanda, gündüz saatlerinde toprak kayması meydana geldi.

Kayan zemin nedeniyle evin bitişiğindeki araç garajı yıkıldı. Boş olan evin duvarlarında da derin yarıklar oluştu.

Köylülerin ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, olay yerine sevk edildi. AFAD ekiplerince yapılan incelemede 3'ü aktif olarak kullanılan 6 evin daha risk altında olduğu tespit edildi. Evlerdekiler tahliye edilirken bölgedeki inceleme sürdürülüyor.

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