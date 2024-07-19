Çankırı’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 66 bini aştı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan istatistiklere göre, Çankırı’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 66 bin 57 oldu.

Çankırı’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 66 bini aştı

İstatistik Kurumu (), 2024 yılı Haziran ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre, ’da Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 66 bin 57 adet oldu. Trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 37,2'sini otomobil, yüzde 25,4 ünü traktör, yüzde 17,7'sini motosiklet, yüzde 14'ünü kamyonet, yüzde 3,4'ünü kamyon, yüzde 1,0'ini minibüs, yüzde 0,8'sini otobüs, yüzde 0,5'ini ise özel maksatlı taşıtlar oluşturdu.

İl genelinde Haziran ayında 521 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan toplam 521 adet taşıt içinde motosiklet yüzde 73,9 ile ilk sırada yer aldı.

Bunu yüzde 11,5 ile otomobil, yüzde 9,4 ile traktör, yüzde 4,4 ile kamyonet takip etti.

Öte yandan Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı bir önceki aya göre 27 adet azaldı.

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