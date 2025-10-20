Çankırı'da trafik kazası: Dört yaralı
Çankırı'da otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaralandı.
Çankırı'nın Korgun ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu dört kişi yaralandı.
C.B. (21) idaresindeki 18 ABP 428 plakalı otomobil, Korgun-Kurşunlu karayolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan E.A. (20), E.B. (23) ve S.B. (19) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
