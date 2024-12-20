Çankırı'da uyuşturu operasyonu

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda sentetik hap ele geçirildi.

Çankırı'da uyuşturu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince girişindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada 582 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Araçta bulunan F.E.A, E.Ş. ve M.G. gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...