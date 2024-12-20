Çankırı'da uyuşturu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çankırı girişindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir araç durduruldu.



Araçta yapılan aramada 582 sentetik ecza hapı ele geçirildi.



Araçta bulunan F.E.A, E.Ş. ve M.G. gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.