Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İncili Çeşme Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Narkotik detektör köpeği Kiraz'ın da kullanıldığı operasyonda ekiplerce ev ve bahçesinde yapılan aramada 301 gram sentetik kannabinoid, 20 sentetik ecza hap ile kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan E.B, S.C.E, E.B, S.S.U, B.K. ve B.E. emniyete götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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