Çankırı'da vatandaşlar dolandırıcılığa karşı uyarıldı

Çankırı Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki pazar ve iş yerleri ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlara, iletişim yoluyla dolandırıcılık gibi olaylara karşı bilgiler verildi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşlara, dolandırıcılık yöntemleri ve suçluların kullandığı taktikler hakkında uyarılarda bulunulurken, şüpheli durumların ivedilikle emniyet birimlerine bildirilmesinin önemine de dikkat çekildi.