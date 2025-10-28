Çankırı'da yangın: Altı ev ve bir ahır küle döndü

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Çiçek köyü Kayapa Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Yangının büyümesi üzerine alevler yakındaki evlere sıçradı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına bir iş makinesi, dokuz yangın aracı ve 36 personel katıldı.



Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.



Yangında altı ev ve bir ahır kullanılamaz hale geldi.



Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.