Çankırı'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 22 yaralı

Gürcistan'ın Başkenti Tiflis'ten İstanbul'a giden M.B. (51) yönetimindeki yolcu otobüsü, Samsun İstanbul kara yolu Çörekçiler mevkisinde K.A.'nın (33) kullandığı tekstil malzemesi yüklü TIR'la çarpıştı.



Kazada otobüste bulunan çoğu Gürcistan uyruklu 31 yolcudan 22'si yaralandı.



112 Acil Servisi ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan tekstil ürünleri ise ekipler tarafından kaldırıldı.



Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.