Çankırı'da yolda yürürken üzerine halı düştü

Çankırı'da bir üniversite öğrencisi yolda yürürken üzerine balkondan silkelenen halı düştü. Üniversite öğrencisi olaydan yara almadan kurtuldu.

DHA 09.03.2020 - 19:00

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Çankırı'da, üniversite öğrencisi Serhad Apaydın'ın (20) üzerine, 3'üncü kattaki evin balkonunda silkelenen halı düştü. 

Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencisi Serhad Apaydın, çiçek dükkanı işleten arkadaşının yanına gitti. Bir ara iş yerinden dışarıya çıkan Apaydın'ın üzerine, 3'üncü kattaki evin balkonunda ev sahibi kadının silkelerken elinden kurtulan halı düştü. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Apaydın yara almadan kurtuldu.

Apaydın, olaydan sonra halının sahibinin halıyı almaya geldiğini belirterek, kendisinden helallik aldığını da sözlerine ekledi.

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