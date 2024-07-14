Çankırı'da yük treni ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Çankırı'da yük treni ile hemzemin geçide giren hafriyat kamyonunun çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Çankırı'da yük treni ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, 'nın Merkez ilçesi Ballıca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muharrem Uçar (50) idaresindeki 53 FN 402 hafriyat kamyonu hemzemin geçitten geçerken, Alper Y. (48) yönetimindeki tren ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan hafriyat kamyonu yan yatarken, kazada Muharrem Uçar, hafriyat kamyonunda bulunan Berat K. (18) ile tren makinisti Alper Y. ve makinist yardımcısı Bayram O. (63) yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Muharrem Uçar hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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