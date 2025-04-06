Çankırı'nın şifa aynası: "İbadetler yerine getirildiğinde hastalar iyileşiyor"

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde halk arasında "şifa aynası" olarak bilinen ayna, yüz felcini geçirdiğine inanılıyor. Aynanın bulunduğu köyün muhtarı, zamanında ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'a da aynayı önerdiklerini, ancak kabul etmediğini söyledi.



Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Buluca köyünde bulunan ve halk arasında "şifa aynası" olarak bilinen aynanın yüz felci hastalarına umut olduğuna inanılıyor.

Yıllar önce köye gelen evliyalar tarafından getirildiği belirtilen ayna, vatandaşlar tarafından özel bir şifa kaynağı olarak kabul ediliyor. İnanışa göre, aynanın arkasında yazılı olan yedi günlük bir ibadet süreci eksiksiz tamamlandığında, yüz felci geçiren hastalar sağlıklarına kavuşuyor.