Canlarını hiçe sayıp enkaz altına eşyalarını çıkartmak için giriyorlar

"MAL DA CANIN YONGASI"

2 katlı evi yıkılan 47 yaşındaki Erdal Tezer, "99'u da yaşadım İstanbul'da ama bu çok farklı bir şeydi. İstanbul'da yaşadığımızın 10 katı gibi oldu, uzun sürdü. Yine de ayakta kaldık. Bunla da uğraşmaya uğraşıyoruz. Ne kurtarabilirsek o…" ifadelerini kullandı. Binaya girmenin riskli olduğunu kabul eden Tezer, "Riskli ama ne yapalım mal da canın yongası, yaşıyoruz, hayat devam ediyor. Yatak, yorgan, ufak tefek kap kacak bulabilirsek alacağız." dedi.



"ÇIKARTABİLDİKLERİMİZİ ÇIKARTIYORUZ"

Terzilik yapan Kezban Kurt da, "Çok şükür çocuklarımızla beraber sağ çıktık. Evim de harabe, çıkartabildiğimiz kadar şeyleri çıkartıyoruz. Her şeyimiz içerideydi. Çok da önemli şeylerimiz de vardı. İçinden sağ çıkınca dönüp bakmadım bile." dedi.



Öte yandan Kurt, makinelerinin ve kumaşlarının enkaz altında olduğunu söylerken "Hiç açmadığım 20-30 milyarlık kumaş almıştım. Belki içinde 100 milyarlık malım var ama yapacak bir şey yok, canım sağ çok şükür." ifadelerini kullandı.

