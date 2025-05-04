Canlı çiçekler epoksi reçine ile kolyeye dönüşüyor

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Kadın El Sanatları Pazarı’nda el emeği ürünlerini satan Nurgül Bozkurt, canlı çiçekleri epoksi reçine kullanarak hazırladığı özgün kolyeleriyle hem yerli hem de yabancı turistlerin beğenisini topluyor.



Nurgul Bozkurt’un hassas ölçümlerle hazırladığı epoksi karışımına özenle yerleştirdiği, önceden kurutulmuş rengârenk çiçeklerin her biri kolyeye dönüşüyor. Bozkurt, kolyelerin yapım sürecini anlatırken, "Malzemeleri hassas tartıda ölçerek karıştırıyorum. Kalıba döktükten sonra önceden kuruttuğum çiçekleri yerleştiriyorum. Ertesi gün ikinci dökümü yapıyorum ve 24 saat sonra kolye hazır hale geliyor" ifadelerini kullandı.



Müşterilerinden aldığı olumlu geri dönüşlerin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Bozkurt, "Vatandaşlardan çok güzel yorumlar alıyorum. Satışlarım oldukça iyi gidiyor. Yerli ve yabancı turistler canlı çiçek kolyelerine büyük ilgi gösteriyorlar. Kolyelerin içerisinde gerçek çiçeklerin bulunması diğer takılara göre daha fazla dikkat çekiyor. Çiçekleri renkleri solmadan kuruttuğum için kolyeler ömür boyu canlılığını koruyor" diye konuştu.

Doğadan aldığı ilhamı takılara yansıttığını belirten Nurgül Bozkurt'un canlı çiçek kolyelerinin fiyatları ise 50 ila 100 lira arasında değişiyor.