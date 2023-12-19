Canlı yayında eşini öldürüp, gömdüğünü itiraf etmişti: Müebbet hapis cezası aldı

Mithat Kocadağ'ın eşini gömdükten sonra otelden istifa ederek ayrıldığı belirlendi. İstanbul'da polis tarafından gözaltına alınan Mithat Kocadağ ilk ifadesinde, "Olay gecesi saat 03.00'te mutfakta tartıştık. İttim, yere düştü. Başını vurdu ve öldü. Saat 05.00'e kadar yaklaşık 2 saat boyunca kanlar içinde yerde kaldı. Yerden kaldıramadım. Mine'nin yüzünü havluyla sildim. Sonra da sarılıp, öptüm. Cesedini mutfaktan, önce banyoya götürdüm. Sonra ise yatak odasındaki bazanın altına sakladım. Sabah duş aldım ve işe gittim. Ceset bazanın altında 2 gün boyunca kaldı. Cesedi bazanın altından çıkarıp, çarşafa sardıktan sonra çuvala koydum, o şekilde taşıdım. Kardeşimin otomobilinin bagajına koydum. Cesedi ilk önce köye götürmek istedim ama daha sonra çalıştığım yere götürdüm. Saat 06.00'da otelin bahçesine gömdüm. Cesedi el arabasıyla taşıdım, sera olan yerin yakınına gömdüm. Üzerine biraz toprak attım" dedi.

Denizli'ye getirilen Kocadağ, ifadesinde eşinin düşerek öldüğünü söylerken, yapılan ön otopside ise boğazına düğümlenmiş şekilde havlu bulundu. Kocadağ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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