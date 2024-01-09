Canlı yayında uyuşturucuya gözaltı

Büyükçekmece'de canlı yayında uyuşturucu madde kullanan ve silahlı videolar çekip paylaşan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Canlı yayında uyuşturucuya gözaltı

Kumburgaz Mahallesi'nde Tarık Buğday isimli şüpheli silahlı videolar çekip hesabı üzerinden paylaştı.

Zaman zaman canlı yayınlar da yapan Buğday, husumetli olduğu kişilere tehditler de savurdu.

Buğday, en son yaptığı canlı yayında ise açıkça madde kullandı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

YAKALANDI

Ekipler, kısa içinde Tarık Buğday'ı yakaladı.

Buğday, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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