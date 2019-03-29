Kırklareli'ne yaşayan Esin ailesi, 11 yaşındaki kızları Zeynep için kayıp başvurusu yaptı. Acı haber 7 saat sonra geldi. Çocuğun, eve 2 kilometre mesafedeki metruk binada öldürüldüğü ortaya çıktı. Olaydan iki saat sonra yakalanan zanlı Zeynep'in akrabası çıktı. Zanlının 13 suçtan arandığı belirlendi.

Mahalle bakkalı Tanju Demirci, Zeynep'in dün iki kez bakkala geldiğini ve şeker aldığını belirterek, "Kendisine bir şeyler aldı, yiyecek aldı. O saatten sonra da ortada görünmedi. Kayıp olduğunu öğrenince onu aramaya başladık. Bakkala geldiğinde çok neşeliydi. Çok sevimli bir kızdı, kimseye de saygısızlığı yoktu" dedi.

Kırklareli'nde dün gece metruk binada cesedi bulunan Zeynep Esin'in (11) katil zanlısı olduğu iddiasıyla 13 suçtan kaydı bulunan teyzesinin oğlu Kerem S. (28), gözaltına alındı.

Yapılan otopside Zeynep Esin'in boğularak ve başına tuğla ile vurularak öldürüldüğü belirlendi.

YENİ EV VERİLECEK



Zeynep Esin'in evine girerek, acılı aileye başsağlığı dileğinde bulunan Vali Bilgin, kötü şartlarda yaşayan aile bireylerine, yerleşmeleri için daire vereceklerini söyledi. Evden ayrılırken, Bilgin'i karşılayanlar, mahallelerinde uyuşturucu kullanımı ve satışı olduğunu söyleyerek, önlem alınmasını ve mahallelerine güvenlik kameraları konulmasını istedi. Bilgin ise kameraların konulacağını belirterek, "Uyuşturucu ile mücadele ediyoruz. Ben geldikten sonra yaptığımız operasyonlarla önce 98, daha sonra 87 kişiyi yakaladık. Uyuşturucu operasyonları devam ediyor. Uyuşturucu ile hep birlikte mücadele edeceğiz ve önüne geçeceğiz" diye konuştu.



Vali Bilgin, mahalle sakinlerinin yine 'idam' sloganları atması üzerine, "Ben de idam istiyorum ama yasalarımız buna müsait değil. Sizinle aynı fikirdeyiz, aynı taraftayız" dedi.

