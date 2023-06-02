Çanta çalan ithal hırsız yakalandı

İstanbul'da alışveriş merkezlerindeki lokantalarda, müşterilerin oturdukları sandalyeye astıkları çantaları çalan yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Çanta çalan ithal hırsız yakalandı

'da Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, alışveriş merkezlerinde yaşanan çanta hırsızlıklarıyla ilgili inceleme başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polisler, hırsızı ve yöntemini tespit etti.

Hırsızın, elindeki montla masalar arasında dolaşırken, sandalyeye asılı çantaları alıp, montunun arasına saklayarak uzaklaştığı görüldü.

Çanta çalan ithal hırsız yakalandı - 1

Bir keresinde ise çantayı aldıktan sonra mağdur tarafından fark edilen hırsızın, özür dileyip çantayı geri verdiği, ardından hızla olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.

Polis ekipleri Cezayir uyruklu Mohammed M.'yi gözaltına aldı. Zanlı adliyeye sevk edildi.

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