Çanta çalan ithal hırsız yakalandı

İstanbul'da Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, alışveriş merkezlerinde yaşanan çanta hırsızlıklarıyla ilgili inceleme başlattı.



Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polisler, hırsızı ve yöntemini tespit etti.



Hırsızın, elindeki montla masalar arasında dolaşırken, sandalyeye asılı çantaları alıp, montunun arasına saklayarak uzaklaştığı görüldü.



Bir keresinde ise çantayı aldıktan sonra mağdur tarafından fark edilen hırsızın, özür dileyip çantayı geri verdiği, ardından hızla olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.



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