Olası bir depremde kent içinde ciddi bir yaralı yükünü kaldırması gereken İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nin (Çapa Hastanesi) deprem etkileri açısından yapılan risk analizi, hastanenin acil yardıma ihtiyacı olduğunu gösteriyor.



56 BİNADAN 50'Sİ ÇÜRÜK

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden Rasim Temür, Barış Yıldızlar, Erdem Damcı, Namık Kemal Öztorun'un altı yıl önce hazırladığı rapor, binaların 'hasta' olduğunu ortaya koymuştu. Bina sayısının fazla ve çalışma süresinin kısa olması sebebiyle söz konusu analizlerde 'Hızlı Durum Tespit (DURTES)' yöntemi kullanıldı.

Hürriyet gazetesinden Mesude Erşan'ın haberine göre, tıp fakültesinin Çapa yerleşkesinde farklı boyutlarda bağımsız 102 bina bulunuyor. Söz konusu çalışmada da 43 hastane, 10 okul, 2 yemekhane ve bir kütüphane binası incelendi. 56 binadan 17'sinin 'çok yüksek riskli', 33'ünün ise 'yüksek riskli' olduğu belirlendi. Raporda incelenen binalardan 2'sinin ‘orta riskli', birinin 'düşük riskli', 3'ünün ise 'minimum riskli' olduğu saptanmıştı.



YERİNDE DÖNÜŞTÜRÜLEMEDİ



İstanbul Üniversitesi yaklaşık 8 yıl önce de hem Çapa yerleşkesi hem de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin yerinde yapılanması için İtalyan firma Progen'e 5 milyon lira ödeyerek bir proje yaptırmıştı. Progen, hastanelerin yerinde yeniden inşasına olanak sağlayan projesini yapmış ve teslim etmişti.



2014'te TOKI ile protokol imzalandı. TOKİ, İstanbul Üniversitesi'nin Avcılar Firuzköy'deki arazisi karşılığında hastaneleri yapacaktı. Protokol doğrultusunda uygulama projesine başlandı. Hazırlıklar tamamlanmasına karşın İstanbul Tıp Fakültesi'nin yerinde yenilenmesi projesi hayata geçirilmedi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde bu yönde adımlar atılmasına rağmen, İstanbul Tıp Fakültesi'nde proje rafa kalktı, yaklaşik iki yıl önce tüm kampusun Hasdal'a taşınması gündeme geldi. Ancak bu yönde de herhangi bir adım henüz atılmadı. Diş Hekimliği Fakültesi'nin önceki gün boşaltılma kararından sonra, hastanenin öğrenci kantini, kolonlarındaki çatlama nedeniyle mühürlendi. Kütüphane ve temel bilimler binaları da boşaltıldı.

