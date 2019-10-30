Çapa Tıp Fakültesi'nin çalınan ambulansı bulundu

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin otoparkından çalınan ambulans Göktürk Göleti yakınında bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Anadolu Ajansı 30.10.2019 - 04:19 Son Güncelleme : 30.10.2019 - 16:47

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin otoparkından gece saatlerinde çalınan ambulansın bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Çalışma sonucu söz konusu ambulansın Eyüpsultan'da Göktürk Göleti yakınlarında olduğu belirlendi.

Olay yerine giden polis ekipleri, çalınan ambulansı burada buldu. Polis ekiplerinin geldiğini fark eden şüpheliler kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine havaya ateş açan ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Ekipler, olay yerinde ambulansta inceleme yaptı.

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