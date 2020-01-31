Çapa'da Çinli çocukta corona virüsü iddiasına yanıt: Halkımız itibar etmesin

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgını yayılmaya devam ediyor.

Salgında ölü sayısı 213'e yükseldi, vaka sayısı ise 9 bini aştı. Gelişmeler Türkiye'de de yakından takip ediliyor. Çapa Tıp Fakültesi'nde Çinli bir çocukta virüse rastlandığı öne sürüldü.

Haber siteleri ve sosyal medyada yayılan iddiaya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir açıklama yaptı. Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çapa Tıp Fakültesinde halsizlik ve ateş şikayetiyle başvuran 6 yaşındaki Çinli çocuğun durumuyla ilgili sosyal medyada yayılan bilgi kirliliğine yönelik bu açıklamaya gerek görülmüştür.



"ATEŞİ DÜŞTÜ"

Genel durumu iyi olan çocuğun ateşi düşmüştür. Solunum sıkıntısı ve benzeri bir şikayeti de bulunmamaktadır. Klinik tablo koronavirüse uymamakla birlikte, hasta Çin’in Şangay şehrinden geldiği için tedbiren gözlem altına alınmıştır.

MEVSİMSEL GRİP



Çapa tıp fakültesinde yapılan İnfluenza testinin sonucu İnflenza B (mevsimsel grip etkeni) çıkmıştır.



"KASITLI PANİK OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR"



Sosyal medyada yayılan bir fotoğrafta ise hastaya yönelik “koronavirüs şüphesi”, henüz numune çalışılmadan önce hasta bilgi giriş formu “kesin tanı” gibi işaretlenmiş ve servis edilmiştir. Bu fotoğrafla, kasten panik oluşturulmaya çalışıldığı açıktır.



Vatandaşlarımızın Bakanlık tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmelerini ve bunun dışındaki bilgilere itimat etmemelerini bir kez daha hatırlatmak istiyorum."

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