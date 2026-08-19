"Çapinler" ve "Sasunlu" suç örgütlerine operasyon: 16 gözaltı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde “Çapinler” ve “Sasunlu” olarak bilinen iki grubun silahlı suç örgütü yapılanması içerisinde hareket ettikleri ve aralarındaki husumet nedeniyle çok sayıda silahlı olaya karıştıkları tespit edildi.

Yapılan araştırmalarda, söz konusu grupların aile bireyleri ve genç yaştaki kişilerden oluşan çevreleriyle birlikte hareket ettikleri; 2024-2026 yılları arasında birbirlerine yönelik kasten öldürme, ateşli silahla kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 sayılı Kanun’a muhalefet başta olmak üzere 30 ayrı adli olaya karıştıkları belirlendi.

Özellikle 2026 yılında gruplar arasındaki suç eylemlerinde dikkat çekici bir artış yaşandığı; yıl içerisinde meydana gelen 13 ayrı olayın 12’sinde ateşli silah kullanıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda bazı olaylara ilişkin araç, şüpheli ve görüntü tespitleri yapılmış; müşteki beyanları, kamera kayıtları ve diğer deliller birlikte değerlendirilerek olaylarda aktif rol aldığı belirlenen şüpheliler tespit edildi.

Ayrıca iki grubun sosyal medya platformları üzerinden birbirlerine ve bölge halkına yönelik tehdit, hakaret ve korku oluşturmaya yönelik paylaşımlar yaptıkları; silah görüntüleri ile iş yeri kurşunlamalarına ait video ve fotoğrafları paylaştıkları belirlendi.

Yapılan incelemelerde, iki grup içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen aktif şüphelilerin çeşitli suçlardan toplam 617 adli kaydının bulunduğu tespit edildi.

25 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında olaylarda aktif rol aldığı tespit edilen 25 şüpheliye yönelik bugün saat 05.00 itibarıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda “Çapinler” grubundan 5 şüpheli, “Sasunlu” grubundan 11 şüpheli olmak üzere toplam 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda; 2,21 gram skunk, 1 av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 1 tabanca gövdesi, 4 tabanca şarjörü, 19 adet 9 mm fişek, 121 adet kartuş, 3 bıçak, 1 muşta ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.

Firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.