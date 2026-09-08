Çapkanlar ve Yalçınlar suç örgütüne operasyon yapıldı 35 kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Çapkanlar ve Yalçın olarak bilinen yasadışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen, aralarında yasa dışı bahis organizasyonuna dair örgüt lideri ve yöneticileri ile panel temin eden ve ofis çalışanı olan 58 suç örgütü üyesi hakkında İstanbul merkezli olmak üzere toplamda 8 ilde operasyon gerçekleştirildi.

64 ADRESTE ARAMA YAPILDI, 35 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Şüphelilere ait 64 adres ve ofislerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konulurken 35 kişi de gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyallerde yapılan ön incelemelerde “Mtpay” ve “Jbfinans” isimli yasa dışı bahis sitelerine entegre edilmiş panellere erişim yapıldığı tespit edildi.