Kayseri'de müstakil bir evin bahçesindeki çardakta yangın çıktı.

Çardakta çıkan yangın eve sıçradı

'nin Kocasinan ilçesinde müstakil bir evin bahçesindeki çardakta çıkan eve sıçradı.

Alevler kısa sürede büyürken, evde yaşayan anneanne hemen 2 torununu da alıp dışarı çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ANNEANNENİN DİKKATİ KURTARDI

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, anneannenin dikkati sayesinde yaralanan olmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

