Körfez bölgesinin en büyük araç çağırma şirketi olan Careem, Türkiye'deki operasyonlarında hem taksi kaptanları hem de yolcular için yolculuk sigortası uygulaması başlattı. Türkiye pazarına ve taksi kaptanlarına çok önem verdiklerini belirten Careem Gelişen Pazarlar Direktörü İbrahim Manna, bu uygulama ile iki tarafı da güvence altına aldıklarını söyledi.

Türkiye'de sadece sarı taksiler aracılığı ile yasalara uygun bir şekilde hizmet veren Careem, yeni başlattığı "Yolculuk Sigortası" ile hem Careem kaptanlarını hem de müşterileri teminat altına alıyor. Olası bir kaza durumunda her iki tarafın da sigorta kapsamına alındığını belirten Careem Gelişen Pazarlar Direktörü İbrahim Manna, "Bu uygulama kaptanları kazanmak ve elde tutmak açısından çok önemli bir özelliğimiz oldu. Hem kaptanlarımızın hem de yolcularımızın güvenlik ve sağlığına çok önem veriyoruz. Zor zamanlarında onların yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz." diye konuştu.

KAZA SONRASI MASARAFLAR İÇİN TEMİNAT

Manna, yolculuk sigortasının trafik sigortası ile karıştırılmaması gerektiğini belirterek, "Trafik sigortası kaptanların sahip olması gereken ayrı bir poliçe. Yolculuk sigortası ise Careem ile yaptıkları yolculukları esnasında hem kaptanlara hem de yolculara, ölüm, ağır yaralanma (kalıcı veya geçici sakatlık) ve trafik kazası sonucunda ortaya çıkan sağlık masraflarına karşı teminat sağlıyor." dedi.

Manna, yolculuk sigortasını neden başlattıkları ile ilgili olarak da, "Güvenlik ve paydaşlarımızın korunmasına öncelik veren marka değerimize uygun davranmak bizim için önemli. Ayrıca ciddi bir kaza halinde ve bunun ardından gelebilecek kritik dönemde hem kaptanlar hem de yolcular ve onların ailelerine katma değer ve destek sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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