Caretta caretta kabuğundan satılık tespih!

Nesli tehlike altında olan caretta carettaların kabuklarından yapılan tespihler, internetten 850 ile 6 bin lira arasında fiyatlarla satılıyor. Satışın tespiti halinde 26 bin 390 lira ceza uygulanıyor.

Caretta caretta kabuğundan satılık tespih!

Dünyada nesli tükenmekte olan canlılar listesindeki caretta carettaların kabuklarından yapılan tespihler, yasak olmasına rağmen sitelerinden satışa çıkarılıyor.

İlanlarda orijinal olarak gösterilen caretta caretta tespihler, 850 liradan 6 bin liraya kadar fiyatlarla satışa çıkarılıyor.

Caretta caretta kabuğundan satılık tespih! - 1

Tespihleri satanların, ilanların 'açıklama' kısımlarına ise "Palet caretta. Muazzam kondisyon, muazzam temizlikte. 925 ayar gümüş üstü altın kaplama püskül. 1 adet yedek habbe ve sistem parçaları", "Alman caretta tesbih. AVM'den alındı. 2 bin 500 lira civarı, 1500 liraya bırakıyorum", "Orjinaldir" yazdıkları görüldü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, satışın tespiti halinde 26 bin 390 lira ceza uyguladıklarını belirtti.

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