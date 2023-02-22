Caretta caretta kabuğundan satılık tespih!

Dünyada nesli tükenmekte olan canlılar listesindeki caretta carettaların kabuklarından yapılan tespihler, yasak olmasına rağmen internet sitelerinden satışa çıkarılıyor.

İlanlarda orijinal olarak gösterilen caretta caretta tespihler, 850 liradan 6 bin liraya kadar fiyatlarla satışa çıkarılıyor.