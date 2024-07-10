Caretta carettalar Gazipaşa sahiline yumurtalarını bıraktı

Gazipaşa'da geçen yıla göre iki kat artan caretta carettaların yumurtlama döneminde sorun yaşamaması için çeşitli önlemler alınırken gönüllü gençler de sahilde gece boyu nöbet tutuyor.

Akşam Gazipaşa'nın Koru Sahili'ne gelen caretta caretta, sahile çıkıp önce kendisine uygun bir yer buldu, ardından eşelenerek kazdığı 50-60 santimetrelik çukura yumurtalarını bıraktı.

KORUMA ALTINA ALINDI

Gönüllüler, caretta carettanın yumurtlama anının sona ermesinin ardından ise yuva alanını taş ve çubuklarla çevreleyip koruma altına aldı.

Yavru caretta carettaların ise yumurtadan yaklaşık 50 gün sonra çıkıp denize ulaşacağı tahmin ediliyor.