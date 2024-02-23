Carettaların yumurtlama alanlarında temizlik



Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, deniz kaplumbağalarının en önemli yuvalama alanlarından biri olan Kazanlı Mahallesi sahilinde temizlik çalışması yaptı.



Çok sayıda personelin katıldığı çalışma ile bölgeden 2 traktör çöp ve atık toplandı.



Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevinç Gündüz, düzenli olarak her ay temizlik çalışması yaptıklarını söyledi.



Gündüz, "Bu bölgeye kesinlikle araç sokmuyoruz. Ekiplerimiz sahil boyunca yürüyerek temizlik çalışmasını gerçekleştiriyor. Çünkü araç girdiği zaman, kumsal bozulur ve deniz kaplumbağalarının yuvalama alanları zarar görür. Bugün de yaptığımız temizlik çalışmalarında, sahilden 2 traktöre yakın çöp topladık. Kazanlı Sahili'ndeki çalışmaları bitirdikten sonra Adanalıoğlu Sahili'ni de temizleyeceğiz." dedi.

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