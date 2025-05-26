Çareyi camda aradı, düşerek ağır yaralandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde iddiaya göre, 35 yaşındaki A.Ö., alkol aldıktan sonra bulunduğu iş yerinde unutularak kapı dışarıdan kilitlendi.

Kapının kilitli olduğunu fark eden A.Ö., binadan çıkmak için camdan inmeye çalıştı.

AĞIR YARALANDI

Dengesini kaybeden A.Ö., yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Sağlık Bilimleri Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan A.Ö'nün hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.