Carl Sagan kimdir, ne zaman, neden öldü? şte Carl Sagan'ın biyografisi

Amerikalı gökbilimci ve astrobiyolog Carl Edward Sagan, 9 Kasım 1934 tarihinde dünyaya geldi. Bilimin popülerleşmesi için yaptığı çalışmalarla da tanınır. Astrobiyolojinin öncülerindendir ve Dünya Dışı Akıllı Varlık Araştırması'nın (SETI) ilerlemesinde büyük katkıları olmuştur. Popüler bilim kitaplarıyla ve yazımında yer alıp sunduğu ödüllü televizyon dizisi Cosmos (Kozmos) ile dünya çapında tanınmıştır. Ayrıca, 1997 yılında aynı adla beyaz perdeye aktarılan Contact (Temas) romanının yazarıdır. Çalışmalarında her zaman bilimsel yöntemi savunmuştur. Alyuvarlar ile akyuvarların ortak atası olan ve kemik iliğinde üretilen kök hücreleri ile ilgili bir hastalık olan Myelodysplasia hastalığından dolayı yaşama veda etmiştir.