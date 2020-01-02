Carlos Ghosn'un kaçışına soruşturma (Osaka-İstanbul-Beyrut hattında gizemli firar)

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Nissan-Renault ittifakının eski CEO'su yolsuzluk suçlamaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya’dan 29 Aralık gecesini 30 Aralık gecesine bağlayan gece bir kontrabas kılıfı içinde firar ederek Lübnan'a kaçtı.

Lübnan asıllı Fransa-Brezilya vatandaşı olan 65 yaşındaki Ghosn'u, Japon yetkililer son olarak İstanbul'a giden özel bir jetin Osaka yakınlarındaki Kansai Uluslararası Havalimanı'ndan Pazar günü saat 23.00'da ayrıldığını belirledi.

Osaka'dan başlayan kaçış İstanbul'da kiralanan özel uçakla birlikte Beyrut'ta son buldu. Detayların ortaya çıkması ile birlikte Atatürk Havalimanı görevlilerine konu ile bilgi verilmediği ortaya çıktı.

Bu iddialarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İstanbul'da 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 4'ünün pilot olduğu açıklandı.

İLK AÇIKLAMASI: ZULÜMDEN KAÇTIM



Kaçışın ardından Ghosn yaptığı açıklamada, "Adaletsizlik ve zulümden kaçtım. Şu an Lübnan'dayım" diye konuştu.



Carlos Ghosn, 8 Ocak'ta gazetecilerle bir araya gelecek. Japonya ve dünya kamuoyu Ghosn'un Japonya'dan Lübnan’a nasıl kaçtığını açıklayıp açıklamayacağını merak ederken, firari başkanın ağır eleştirilerde bulunduğu Japon adalet sistemi hakkında da konuşması bekleniyor.

CARLOS GHOSN'UN TUTUKLANMA NEDENİ?



Renault-Nissan ve Mitsubishi ittifakının eski CEO'su Carlos Ghosn 2011'den itibaren 5 yıl boyunca maaşını toplam 5 milyar yen (yaklaşık 234 milyon lira) düşük göstererek zimmetine para geçirme suçlamasıyla 19 Kasım 2018'deTokyo'da tutuklanmıştı. Soruşturmayı yürüten savcıların Ghosn'un son beş yıla ait geriye dönük muhasebe kayıtlarını inceledikleri ve Ghosn'un maaşını düşük göstererek gelirini gizlediğine kanaat getirdikleri kaydedilmişti. Şirketin de bu duruma göz yumduğu gerekçesiyle Nissan'ın da söz konusu davaya dahil edildiği açıklanmıştı. Fransız hükümeti, Japonya'yı masumiyet karinesine ve Carlos Ghosn'in haklarına saygı duymaya çağırmıştı. Ghosn da Nissan şirketinin kendisine tuzak kurduğunu iddia etmişti.

2001'DE GÖREVE GELDİ



Şirketin iyileştirilmesine yönelik fabrikaların kapatılması dahil katı yeniden yapılanma önlemlerine öncülük eden Ghosn, 2001'de hisse sahipleriyle yapılan toplantıda Nissan'ın Üst Yöneticiliğine getirildi, 2005'te de Renault'nun Üst Yöneticisi oldu.



Yakıt veri manipülasyonu skandalının vurduğu Mitsubishi şirketi de 2016'da Nissan-Renault'nun sermaye ortaklığına katıldı.