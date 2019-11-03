Çarpıp kaçtığı yaya hayatını kaybetti

Adıyaman’da yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Çakal Köprüsü yakınlarında gece saatlerinde işten çıkarak evine dönen 3 çocuk babası 49 yaşındaki Aziz Ök’e, sürücüsü ve plakası halen tespit edilemeyen bir araç çarptı.

Olay sonrasi sürücü aracıyla birlikte olay yerinden kaçtı. Sabah saatlerinde yol kenarında birinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi.



Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Aziz Ök’ün öldüğünü belirledi. Ök'ün cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri de kaza bölgesinde incelemelerde bulundu. Kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi için başlatılan çalışma sürüyor.