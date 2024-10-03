Çarpıp öldürdü, kaçtıktan sonra pişman olup teslim oldu

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemlerini alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde otomobilin çarptığı Nusret Mansur'un kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



Mansur'un cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.