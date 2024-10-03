Çarpıp öldürdü, kaçtıktan sonra pişman olup teslim oldu
İzmir'in Konak ilçesinde ölümlü trafik kazası meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı adam kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan sürücü ise pişman olup olay yerine dönerek polis ekiplerine teslim oldu.
Oğuzlar Mahallesi Gaziler Caddesi'nde İlkan D. yönetimindeki araç, seyir halindeyken yolun karşısına geçmek isteyen Nusret Mansur'a (66) çarptı.
Araç sürücüsü İlkan D. kazanın ardından araçtan inerek kaçtı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemlerini alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde otomobilin çarptığı Nusret Mansur'un kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Mansur'un cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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