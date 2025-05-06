Çarpışan iki araç yayaların arasında daldı: 11 yaralı

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde Muhammet Ali K. idaresindekiotomobil benzin istasyonundan çevre yoluna çıktığı esnada, Erzincan istikametine hareket halinde olan Enes Ç. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Kazanın etkisiyle otomobiller savrulurken, savrulan araçlar yol kenarında yürüyen vatandaşlara da çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

112 acil sağlık ekipleri otomobilin sürücüsü Muhammet Ali K. ve diğer otomobilin sürücüsü Enes Ç. ile birlikte kazada yaralanan Aylin Sılanur A., Yağız Serdar A., Fatih M., Kübra Y., Dilek M., Asiye Ç., Dicle S., Mehmet Can D. ve Hediye Elvan M.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kazada yaralanan Muhammet Ali K., Aylin Sılanur A. ve Yağız Serdar A. daha sonra Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.