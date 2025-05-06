Çarpışan otomobiller kaldırıma yayaların üzerine savruldu: 11 yaralı
Gümüşhane'de iki araç çarpışmanın etkisiyle kaldırıma savruldu. Araçlardan biri yayalara çarpınca ikisi yaya 11 kişi yaralandı.
Gümüşhane'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Kelkit'te meydana geldi.
Enes Ç. yönetimindeki 25 ACY 778 plakalı otomobil ile Muhammet Ali K. yönetimindeki 06 FR 4977 plakalı otomobil çarpıştı.
Savrulan otomobillerden biri, kaldırımda bulunan Kübra Y. ve Fatih M.'ye çarptı.
Kazada, sürücüler ile Aylin Sılanur A., Yağız Serdar A., Fatih M., Kübra Y., Dilek M., Asiye Ç., Dicle S., Mehmet Can D. ve Hediye Elvan M. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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