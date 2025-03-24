Çarpışan otomobiller tramvay yoluna sürüklendi

A.P. idaresindeki otomobil, Bahçelievler Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sürücünün ismi öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, tramvay yoluna girdi.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Bir süre duran tramvay seferleri otomobillerin güzergah üzerinden çekilmesiyle yeniden başladı.