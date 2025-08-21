Çarpışan TIR'ların şoförleri kardeş çıktı: Ağabey kurtarılamadı

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Şırnak Yolu Bozalan Polis Noktasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Şırnak istikametinden Cizre'ye gelmekte olan Mehmet Bilen (43) yönetimindeki TIR, kardeşi Fidayl Bilen'in kullandığı 73 DT 944 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kazada araçları kullanan Bilen kardeşlerden Mehmet Bilen ağır yaralanırken, kardeşi Fidayl Bilen ise hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.